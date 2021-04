Covid, 13.884 contagi e 364 morti. La proposta: richiami dopo 42 giorni per raddoppiare i vaccinati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Covid, 13.884 contagi e 364 morti. Per riaprire in sicurezza, allora, arriva dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano la proposta che punta ad accelerare sulle immunizzazione e raddoppiare il numero dei vaccinati: fare i richiami dopo 42 giorni dalla prima fiala. Intanto, l’indice di positività scende al 3,8%, in leggero calo rispetto al 4,1% di ieri. Ma il bollettino della Protezione civile riporta comunque 13.884 nuovi contagi in Italia oggi. Non solo: da ieri, come riporta la tabella del ministero della Salute, i dati sull’infezione da Covid annoverano purtroppo altri 364 morti. Dunque, stando al report quotidiano, le persone attualmente positive sono 475.635 (-7.080 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021), 13.884e 364. Per riaprire in sicurezza, allora, arriva dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano lache punta ad accelerare sulle immunizzazione eil numero dei: fare i42dalla prima fiala. Intanto, l’indice di positività scende al 3,8%, in leggero calo rispetto al 4,1% di ieri. Ma il bollettino della Protezione civile riporta comunque 13.884 nuoviin Italia oggi. Non solo: da ieri, come riporta la tabella del ministero della Salute, i dati sull’infezione daannoverano purtroppo altri 364. Dunque, stando al report quotidiano, le persone attualmente positive sono 475.635 (-7.080 ...

