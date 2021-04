Covid | 13 844 nuovi casi e 364 morti | il bollettino del 21 aprile 2021

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Italia,oggi 21, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.844 Decessi: 364 Tamponi effettuati: 350.034 Terapie intensive: -75 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 475.635totali: 3.904.899 Decessi: 117.997 Guariti: 3.311.267 In Italia oggi, mercoledì 21, si registrano 13.844positivi e 364. Ieri c’erano stati 12.074e 390. In totale sono stati effettuati 350.034 tamponi (ieri erano stati 294.045). Le persone attualmente positive alsono 475.635 (-7.080). Il bilancio delle vittime ammonta a 117.997 (+364). I ...

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: ?? Covid, i dati di oggi: 13.844 nuovi casi e 364 morti - lanuovariviera : Covid, 13.844 nuovi positivi in Italia - a70199617 : #OGGI Coronavirus: 13.844 nuovi casi con 350.034 tamponi e 364 morti - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 13.844 nuovi contagi (oltre 350mila tamponi) e altri 364 morti - repubblica : ?? Covid, i dati di oggi: 13.844 nuovi casi e 364 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 844

...aereo "è stato fortemente condizionato dalla crisi innescata dal'emergenza epidemiologica da-... E senza considerare il traffico di Swiss (297.445 passeggeri, - 74,1%), Brussels (244., - 78%), ...Abbiamo 15.casi attivi, 15.333 sono in cura nel sistema sanitario pubblico e 511 in cliniche private ", ha aggiunto il responsabile del portafoglio comunicazioni. Allo stesso tempo, ha osservato: ...Sono 1.288 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia , su 29.049 tamponi processati. Il tasso di positività è sceso leggermente rispetto a ieri, oggi ...Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, sale il numero relativo ai nuovi contagi ...