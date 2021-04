(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladelleilpre -. A febbraio 2021 l'Istat registra "il secondo mese consecutivo di crescita congiunturale per l'indice destagionalizzato della...

Advertising

giornaleradiofm : Costruzioni: cresce la produzione, supera livello pre-Covid: (ANSA) - ROMA, 21 APR - La produzione delle costruzion… - iconanews : Costruzioni: cresce la produzione, supera livello pre-Covid - fisco24_info : Costruzioni: cresce la produzione, supera livello pre-Covid: Istat, a febbraio aumento dell'1,4% sul mese, +2,4% su… - GiorgioBergesio : Un ottimo segnale di ripresa quello che arriva dalla #Granda. Molti giovani under 35 hanno scelto di fare impresa n… -

Ultime Notizie dalla rete : Costruzioni cresce

Nella media dei primi due mesi del 2021, l'indice grezzo cala del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendariodell'1,5% ....di crescita congiunturale per l'indice destagionalizzato della produzione nelle" che ... mentre l'indice corretto per gli effetti di calendariodell'1,5%. . 21 aprile 2021A febbraio l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato dell'1,4% rispetto a gennaio. Su base tendenziale l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni è cresciuto de ...Cresce la produzione nel settore delle costruzioni. L'Istat segnala che, a febbraio 2021, la produzione è aumentata dell’1,4% rispetto a ...