Così Grillo complica la vita al M5s nella difesa della prescrizione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando i dispacci diramati da Via Arenula hanno preso a circolare, prospettando una soluzione preventiva che evitasse l’inasprirsi delle ostilità, Alfonso Bonafede c’ha provato, a tenere a prendere tempo. “Fatemi confrontare coi miei, sapete che per noi il tema è delicato”, ha fatto sapere l’ex Guardasigilli ai collaboratori di quella Marta Cartabia che lo ha succeduto al ministero della Giustizia. E che, tramite la sua commissione di esperti, una mediazione su come superare la prescrizione, puntando sulla certezza delle fasi processuali, l’ha trovata. Il tutto, ovviamente, prima che sul dibattito riservato tra i partiti irrompesse il frastuono del video di Beppe Grillo. Che è, certo, una questione privata. Ma visti i toni utilizzati dal comico genovese, la sua scombiccherata arringa in difesa del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando i dispacci diramati da Via Arenula hanno preso a circolare, prospettando una soluzione preventiva che esse l’inasprirsi delle ostilità, Alfonso Bonafede c’ha provato, a tenere a prendere tempo. “Fatemi confrontare coi miei, sapete che per noi il tema è delicato”, ha fatto sapere l’ex Guardasigilli ai collaboratori di quella Marta Cartabia che lo ha succeduto al ministeroGiustizia. E che, tramite la sua commissione di esperti, una mediazione su come superare la, puntando sulla certezza delle fasi processuali, l’ha trovata. Il tutto, ovviamente, prima che sul dibattito riservato tra i partiti irrompesse il frastuono del video di Beppe. Che è, certo, una questione privata. Ma visti i toni utilizzati dal comico genovese, la sua scombiccherata arringa indel ...

Advertising

ricpuglisi : Parecchio in fondo alla pagina web, il @Corriere presenta così il video di @beppe_grillo: 'L'ira di Grillo in dife… - Corriere : I genitori della ragazza: «Così Grillo ridicolizza il dolore, una farsa ripugnante» - i_pmt : RT @cristina7013: @Nico01042014 @kiara86769608 Tutto sto accanimento nn l'ho mai visto x accertate violenze sessuali,si deve pensare che og… - elingenioso57 : RT @Loretta88197243: Grillo ha fatto benissimo ad incazzarsi in videodiretta x difendere il figlio dalla gogna mediatica che c'è in questo… - Seevyful : RT @bernaftaustin: forse così capite dov'è il problema #Grillo -

Ultime Notizie dalla rete : Così Grillo Bettini si è rimangiato il golpe Certo, che 'Draghi è il Bolsonaro italiano' è una di quelle affermazioni così paradossali da ... Le inqualificabili uscite di Grillo su questioni personali dovrebbero spingere gli apparatikni del Pd a ...

Grillo scrive la parola fine sul grillismo ... dimenticando che non è così facile mettere sul banco degli imputati il figlio del proprietario del ... La rabbia cieca, l'aggressività con la quale Grillo ha sempre demolito i suoi nemici in nome di ...

Così la Lucarelli attacca Grillo: "Tuo figlio presunto innocente, tu sicuro cretino" Il Tempo Certo, che 'Draghi è il Bolsonaro italiano' è una di quelle affermazioniparadossali da ... Le inqualificabili uscite disu questioni personali dovrebbero spingere gli apparatikni del Pd a ...... dimenticando che non èfacile mettere sul banco degli imputati il figlio del proprietario del ... La rabbia cieca, l'aggressività con la qualeha sempre demolito i suoi nemici in nome di ...