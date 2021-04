Cos’è la “Josh Fight”, il folle meme sulla lotta tra omonimi che può diventare realtà (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il prossimo 24 aprile 2021, a mezzogiorno in un campo sperduto del Nebraska potrebbe aver luogo uno dei più bizzarri eventi generati sul web della storia recente. Si tratta di ciò che la rete conosce come Josh Fight, e per parlarne dobbiamo tornare all’anno scorso. Nell’aprile del 2020 un certo Josh ha deciso di creare un gruppo su Facebook Messenger aggiungendo centinaia di utenti col suo stesso nome. Lo screenshot di questa enorme chat di gruppo è immediatamente diventato virale, così come i dubbi sulla sua genesi. “Probabilmente vi starete chiedendo perché vi ho riuniti tutti qui oggi”, scriveva l’anno scorso il Josh creatore del gruppo. “Perché condividiamo tutti gli stessi nomi?”, rispondeva quindi prontamente un secondo Josh. “Precisamente, il 24 aprile 2021, alle 12:00, ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il prossimo 24 aprile 2021, a mezzogiorno in un campo sperduto del Nebraska potrebbe aver luogo uno dei più bizzarri eventi generati sul web della storia recente. Si tratta di ciò che la rete conosce come, e per parlarne dobbiamo tornare all’anno scorso. Nell’aprile del 2020 un certoha deciso di creare un gruppo su Facebook Messenger aggiungendo centinaia di utenti col suo stesso nome. Lo screenshot di questa enorme chat di gruppo è immediatamente diventato virale, così come i dubbisua genesi. “Probabilmente vi starete chiedendo perché vi ho riuniti tutti qui oggi”, scriveva l’anno scorso ilcreatore del gruppo. “Perché condividiamo tutti gli stessi nomi?”, rispondeva quindi prontamente un secondo. “Precisamente, il 24 aprile 2021, alle 12:00, ...

