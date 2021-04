Cosa succede se l’arte diventa necessaria come il pane (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giugno 2014 l’artista visuale Jani Leinonen ha aperto a Budapest un finto fast food, Hunger King, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei 3,7 milioni di ungheresi che vivono al di sotto della soglia di povertà. Durante le tre settimane della performance il pubblico è stato diviso in due corsie: i ricchi potevano accedere a Hunger King su un tappeto rosso e acquistare le opere d’arte esposte all’interno, mentre i poveri, decisamente più numerosi, dopo sei ore di coda avevano diritto a una finta scatola di hamburger con dentro il salario minimo per una giornata di lavoro, l’equivalente di 13,60 dollari. Leinonen, che tra le tante provocazioni ha hackerato le confezioni di avena di una nota marca finlandese rischiando una causa legale e ha decapitato una statua di Ronald McDonald per protestare contro la qualità del cibo, è un esempio di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giugno 2014 l’artista visuale Jani Leinonen ha aperto a Budapest un finto fast food, Hunger King, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei 3,7 milioni di ungheresi che vivono al di sotto della soglia di povertà. Durante le tre settimane della performance il pubblico è stato diviso in due corsie: i ricchi potevano accedere a Hunger King su un tappeto rosso e acquistare le opere d’arte esposte all’interno, mentre i poveri, decisamente più numerosi, dopo sei ore di coda avevano diritto a una finta scatola di hamburger con dentro il salario minimo per una giornata di lavoro, l’equivalente di 13,60 dollari. Leinonen, che tra le tante provocazioni ha hackerato le confezioni di avena di una nota marca finlandese rischiando una causa legale e ha decapitato una statua di Ronald McDonald per protestare contro la qualità del cibo, è un esempio di ...

