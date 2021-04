Cosa ha detto Fabio Fognini al giudice di linea: la frase costata la squalifica. Rischio nuove sanzioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il torneo ATP di Barcellona si conclude in maniera incresciosa per Fabio Fognini. Il ligure, in svantaggio per 0-6, 4-4 nei confronti dello spagnolo Bernabé Zapata Miralles, è stato squalificato per “verbal abuse” nei confronti di un giudice di linea. A questo punto, tuttavia, il Rischio concreto è che l’italiano possa andare incontro a conseguenze ancora più gravi. Nel corso del secondo parziale il 33enne di Arma di Taggia stava servendo sul 30-40, dunque si accingeva a difendere una delicatissima palla break. A quel punto il giudice di linea chiamava un fallo di piede nei confronti del ligure, mandandolo su tutte le furie. L’arbitro richiamava il portacolori del Bel Paese con un warning, ovvero una ammonizione ufficiale. Dopo aver perso il punto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il torneo ATP di Barcellona si conclude in maniera incresciosa per. Il ligure, in svantaggio per 0-6, 4-4 nei confronti dello spagnolo Bernabé Zapata Miralles, è statoto per “verbal abuse” nei confronti di undi. A questo punto, tuttavia, ilconcreto è che l’italiano possa andare incontro a conseguenze ancora più gravi. Nel corso del secondo parziale il 33enne di Arma di Taggia stava servendo sul 30-40, dunque si accingeva a difendere una delicatissima palla break. A quel punto ildichiamava un fallo di piede nei confronti del ligure, mandandolo su tutte le furie. L’arbitro richiamava il portacolori del Bel Paese con un warning, ovvero una ammonizione ufficiale. Dopo aver perso il punto, ...

