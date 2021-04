Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 aprile 2021: 1.288 nuovi casi, Catania la città con più contagi. La situazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.288 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 29.049 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.VIDEO Coronavirus, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 21 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 4,4%. Crescono purtroppo i ricoveri: 21 di cui 2 in terapia intensiva. Le vittime sono 10 mentre i guariti 989. Attualmente ci sono 25.188 positivi, di cui 1.274 ricoverati in ospedale, 182 in terapia intensiva, 23.732 in isolamento domiciliare.Catania è oggi la città in cui si ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.288 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 29.049 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.VIDEO, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 21. Il rapporto traati e tamponi scende al 4,4%. Crescono purtroppo i ricoveri: 21 di cui 2 in terapia intensiva. Le vittime sono 10 mentre i guariti 989. Attualmente ci sono 25.188 positivi, di cui 1.274 ricoverati in ospedale, 182 in terapia intensiva, 23.732 in isolamento domiciliare.è oggi lain cui si ...

