Coronavirus | mercoledì 21 aprile | sono 1 161 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 16mila tamponi e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 1.161 casi positivi, 52 decessi e 2.539 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 3%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi453. Nella Asl Roma 1190 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tredici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2228 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 335 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o ...

Ecco il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a mercoledì 21 aprile 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica per quel che concerne territorio campano. Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 21 aprile 2021.