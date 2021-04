Coronavirus, India sempre più al collasso: 2 mila morti in un giorno. In Argentina scontro sull’apertura delle scuole (Di mercoledì 21 aprile 2021) India EPA/RAJAT GUPTA Un’ambulanza a New Delhi.Oltre 1,5 milioni di contagi in una settimana Non si arresta l’ondata di contagi da Covid-19 che sta travolgendo l’India. Nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato un picco di 295 mila nuovi casi, con il totale da inizio pandemia che è salito a 15.609.004 infezioni. Mai così tanti anche i decessi in un giorno, 2.023. Il bilancio delle vittime di Covid è di 182.570. Si tratta del settimo giorno consecutivo in cui l’India riporta più di 200 mila contagi quotidiani. Solo nell’ultima settimana, sono state oltre 1,5 milioni le persone colpite dal virus. L’emergenza sanitaria nel Paese è elevata. Mentre le scorte di vaccini stanno terminando, città gravemente colpite come Delhi, Mumbai, Ahmedabad, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021)EPA/RAJAT GUPTA Un’ambulanza a New Delhi.Oltre 1,5 milioni di contagi in una settimana Non si arresta l’ondata di contagi da Covid-19 che sta travolgendo l’. Nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato un picco di 295nuovi casi, con il totale da inizio pandemia che è salito a 15.609.004 infezioni. Mai così tanti anche i decessi in un, 2.023. Il bilanciovittime di Covid è di 182.570. Si tratta del settimoconsecutivo in cui l’riporta più di 200contagi quotidiani. Solo nell’ultima settimana, sono state oltre 1,5 milioni le persone colpite dal virus. L’emergenza sanitaria nel Paese è elevata. Mentre le scorte di vaccini stanno terminando, città gravemente colpite come Delhi, Mumbai, Ahmedabad, ...

