Coronavirus | in Veneto 20 decessi in 24 ore Zaia | «Entro l’estate avremo vaccinato tutti gli over 60»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 1.094 nuovi casi di positività al, a fronte di 54.323 tamponi effettuati. Il tasso di positività è pari al 2,01%. I positivi in isolamento sono 24.593. I pazienti attualmente ricati sono 1.685, 43 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nello specifico in area non critica sono ricate 1.449 persone, 32 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricati 236 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri. Nell’ultima giornata, sono 20 iper Covid. «Non banalizziamo la situazione», dice il gnatore Luca, che è critico sul tema delle riaperture. «Difficile è pensare che dal primo giugno i ristoranti restino aperti la sera fino alle 18 in zona gialla. Uno ...