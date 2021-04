Coronavirus in Sicilia: 1.288 nuovi positivi e altri 10 morti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.288 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.049 tamponi processati , con una incidenza del 4,4%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.288 ial Covid19 insu 29.049 tamponi processati , con una incidenza del 4,4%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le...

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19: #vaccini, ritorna in #Sicilia l'Open weekend con un giorno in più - - infoitinterno : Coronavirus, boom di nuovi positivi nel catanese (+517): in Sicilia sono 1288 - infoitinterno : Coronavirus, costante la crescita dei positivi in Sicilia: 1.288 nuovi casi, aumentano i ricoveri - NewSicilia : Il sindaco, comunque, raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione per evitare un peggioramento della situazi… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 1.288 nuovi contagiati: tasso di positività stabile al 4,4%. I guariti sono 989, i morti 10… -