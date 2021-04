Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 aprile: 13.844 nuovi casi, i morti sono 364 (Di mercoledì 21 aprile 2021) sono 13.844 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 12.074), a fronte di 350.034 tamponi giornalieri effettuati (ieri 294.045). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,9% (ieri 4,1%). sono 364 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 3.076 (-75), con 155 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 aprile sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021)13.844 icontagi di Covid-19 in(ieri 12.074), a fronte di 350.034 tamponi giornalieri effettuati (ieri 294.045). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,9% (ieri 4,1%).364 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive3.076 (-75), con 155ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Advertising

sole24ore : #Coronavirus ultime notizie: #Pfizer, al via consegna da 1,5 milioni di dosi. #India, peggior dato di nuovi positiv… - fanpage : Il bollettino aggiornato di oggi #21aprile - Corriere : Dosi in arrivo in mattinata - MiaomiaoCh : RT @ultimenotizie: Sono 13.884 i contagi da #Coronavirus in Italia oggi. Da ieri altri 364 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 350.034 tam… - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 13.844 nuovi casi e 364 morti. Continuano a calare i ricoveri -