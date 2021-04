Coronavirus in Campania, i dati del 20 aprile: 1.881 nuovi positivi e 1.753 guariti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 20 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.881 positivi su 20.367 tamponi effettuati. Cala in modo significativo, rispetto a ieri, il tasso di incidenza positivi-tamponi molecolari del Coronavirus in Campania: i nuovi casi di Covid 19 sono 1.881 su 20.367 test, con un rapporto che scende al 9,23% Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 20dell’unità di Crisi regionale riporta 1.881su 20.367 tamponi effettuati. Cala in modo significativo, rispetto a ieri, il tasso di incidenza-tamponi molecolari delin: icasi di Covid 19 sono 1.881 su 20.367 test, con un rapporto che scende al 9,23%

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, 1.750 nuovi contagi su oltre 15mila tamponi. DIRETTA - maurizioschmid : #coronavirus in Italia 21/04: ricoverati -546(occupazione 36%), in T.I. -75(occ. 38%), 13672 casi/g((media settiman… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 364 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 117.997: Sale a 3.042.888 morti nel Mondo… - tvoggi : CORONAVIRUS, INCIDENZA TAMPONI-POSITIVI ANCORA IN DISCESA IN CAMPANIA Cala in modo significativo, rispetto a ieri,… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania -