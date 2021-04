Coronavirus in Calabria, “Vax day” il 24 e 25 aprile: al via alle prenotazioni sulla piattaforma di Poste [VIDEO] (Di mercoledì 21 aprile 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansa Coronavirus in Calabria: vaccinazione di massa in 8 centri della regione. Da stasera via alle prenotazioni sulla piattaforma di Poste “Vax day” in Calabria. Vaccinazione di massa, sabato 24 e domenica 25 aprile, in 8 centri di somministrazione di tutte le cinque province, per le persone tra i 60 e i 79 anni di età e per i soggetti fragili. Al via da stasera le prenotazioni sulla piattaforma di Poste italiane (https:prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). È quanto deciso oggi durante la riunione operativa tra Regione Calabria, commissario regionale della sanità, Protezione civile, Esercito italiano e Croce ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansain: vaccinazione di massa in 8 centri della regione. Da stasera viadi“Vax day” in. Vaccinazione di massa, sabato 24 e domenica 25, in 8 centri di somministrazione di tutte le cinque province, per le persone tra i 60 e i 79 anni di età e per i soggetti fragili. Al via da stasera lediitaliane (https:.vaccinicovid.gov.it). È quanto deciso oggi durante la riunione operativa tra Regione, commissario regionale della sanità, Protezione civile, Esercito italiano e Croce ...

