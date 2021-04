Coronavirus, il bollettino di oggi 21 aprile: i nuovi casi Covid e le regioni che vanno in zona gialla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 21 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimercoledì 212021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, 1.750 nuovi contagi su oltre 15mila tamponi. DIRETTA - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - CorriereAlpi : [IL BOLLETTINO] Torna sopra quota mille, esattamente 1.094, il dato dei nuovi contagi Covid in Veneto in 24 ore. I… - tribuna_treviso : [IL BOLLETTINO] Torna sopra quota mille, esattamente 1.094, il dato dei nuovi contagi Covid in Veneto in 24 ore. I… - ilbassanese : Coronavirus, il bollettino di martedì e il punto di Luca Zaia: «Ore utili per aggiustare il tiro sulle riaperture» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Zaia, allarme turisti: 'Coprifuoco e quarantena li fanno scappare' Il bollettino del coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 1.094 nuovi casi di positività al Coronavirus. Considerando i 54.323 tamponi effettuati l'incidenza alla ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 21 aprile: i nuovi casi Covid e le regioni che vanno in zona gialla Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 21 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...

Covid oggi Marche: bollettino coronavirus 21 aprile 2021. Dati sui contagi il Resto del Carlino Covid-19 in Svizzera, l'aggiornamento odierno BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2'686 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 642'131 i casi ...

Covid Italia oggi, contagi regioni: bollettino e dati 21 aprile I dati delle regioni sul coronavirus in Italia oggi, 21 aprile, con il bollettino e la tabella della Protezione Civile e con le news su contagi covid, ricoveri e decessi. Numeri e ultime notizie dalla ...

Ildelin Veneto. Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 1.094 nuovi casi di positività al. Considerando i 54.323 tamponi effettuati l'incidenza alla ...Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di oggi mercoledì 21 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2'686 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 642'131 i casi ...I dati delle regioni sul coronavirus in Italia oggi, 21 aprile, con il bollettino e la tabella della Protezione Civile e con le news su contagi covid, ricoveri e decessi. Numeri e ultime notizie dalla ...