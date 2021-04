Coronavirus | il bollettino di oggi 21 aprile | 13 844 nuovi casi e 364 vittime

Advertising

fanpage : Il bollettino aggiornato di oggi #21aprile - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 aprile: 13.844 nuovi casi e 364 morti - notiziedalraimo : #Covid, #Bollettino 21 aprile 2021: tutti i dati - FabiParraguezM : RT @Corriere: I nuovi contagi sono 13.844, i decessi 364. Tasso di positività al 4%: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21 aprile sulla situazionein Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON ...Ieri i tamponi eseguiti erano stati 294.045 e il tasso di positività era al 4,1%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 3.076 (75 in meno), con 155 nuovi ingressi. Calano anche gli attualmente ...Vota! Coronavirus, i dati di oggi 21 aprile a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 360.694 casi di positività, 76 ...Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi segna un boom di contagi in provincia di Catania. I dati nazionali, nella regione e per singola provincia.