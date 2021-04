Coronavirus, il bollettino del 21 aprile 2021: 13.844 nuovi casi, 364 i decessi. La situazione in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 13.844 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 12.074 di ieri. 364i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 21 aprile 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 13.844 (ieri 12.074) casi testati: 102679 (ieri 94970) Tamponi (diagnostici e di controllo): 350.034 (ieri 294.045) molecolari: 188413 di cui 12648 positivi pari al 6.71% (ieri 149607 di cui 10993 ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 13.844 idi positività alemersi in, contro i 12.074 di ieri. 364iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 21. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 13.844 (ieri 12.074)testati: 102679 (ieri 94970) Tamponi (diagnostici e di controllo): 350.034 (ieri 294.045) molecolari: 188413 di cui 12648 positivi pari al 6.71% (ieri 149607 di cui 10993 ...

