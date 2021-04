Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 21 aprile

Leggi su zon

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Ministero della Salute come di consueto ha diramato ilcon isui contagi da. Idi21: il Ministero della Salute, come di consueto, ha diramato ilcontenente irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Vediamo insieme come evolve la situazione pandemica e in che misura la curva dei contagi influenza idall’inizio dell’emergenza da. Secondo ilodierno aggiornato al 21si registrano 13.844 contagiati, rispetto ai 12.074 di ieri positivi al virus. I guariti disono 20.522, in lieve calo con il report di ieri ...