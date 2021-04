Coronavirus, i dati – 13.884 i nuovi contagi con 350.034 tamponi: tasso di positività scende al 3,8%. Altri 364 morti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torna a crescere anche se leggermente, il numero dei nuovi contagi in Italia anche a causa di un maggior numero di test effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono infatti 13.884, contro le 12.074 di ieri, le persone risultate positive ai test effettuati. Il tutto, però, a fronte anche di un aumento dei tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati 350.034, contro i 294.045 di ieri. Così, nonostante l’aumento dei casi, cala il tasso di positività che scende al 3,8%, lo 0,3% in meno rispetto al 4,1% di ieri. Nell’ultima giornata si sono però registrate altre 364 vittime del Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Torna a crescere anche se leggermente, il numero deiin Italia anche a causa di un maggior numero di test effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo iforniti dal ministero della Salute, sono infatti 13.884, contro le 12.074 di ieri, le persone risultate positive ai test effettuati. Il tutto, però, a fronte anche di un aumento deiprocessati: nelle ultime 24 ore sono stati 350.034, contro i 294.045 di ieri. Così, nonostante l’aumento dei casi, cala ildicheal 3,8%, lo 0,3% in meno rispetto al 4,1% di ieri. Nell’ultima giornata si sono però registrate altre 364 vittime del Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

