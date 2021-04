Coronavirus, ancora tanti morti. Crisanti: “Anticorpi monoclonali non funzionano. AstraZeneca e Johnson&Johnson ok” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 13.844 i nuovi contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore e 364 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Eseguiti 350.034 tamponi, l'indice di positività scende al 3,9%. Ieri i tamponi eseguiti erano stati 294.045 e il tasso di positività era al 4,1%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 3.076 (75 in meno), con 155 nuovi ingressi. Calano anche gli attualmente positivi: sono 475.635, meno 7.080. I ricoveri ordinari passano a 22.784, con una diminuzione di 471 posti. Dall'inizio dell'epidemia si sono raggiunti i 117.997 decessi, su 3,9 milioni di contagi. Oggi le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.095), la Campania (1.881), la Sicilia (1.288) e il Lazio (1.161)."No ad Anticorpi monoclonali, sì ai vaccini""AstraZeneca e Johnson&Johnson sono vaccini ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 13.844 i nuovi contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore e 364 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Eseguiti 350.034 tamponi, l'indice di positività scende al 3,9%. Ieri i tamponi eseguiti erano stati 294.045 e il tasso di positività era al 4,1%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 3.076 (75 in meno), con 155 nuovi ingressi. Calano anche gli attualmente positivi: sono 475.635, meno 7.080. I ricoveri ordinari passano a 22.784, con una diminuzione di 471 posti. Dall'inizio dell'epidemia si sono raggiunti i 117.997 decessi, su 3,9 milioni di contagi. Oggi le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.095), la Campania (1.881), la Sicilia (1.288) e il Lazio (1.161)."No ad, sì ai vaccini""e Johnson&Johnson sono vaccini ...

Advertising

RaiNews : Stenta ancora parecchio la campagna #vaccino anti-#coronavirus: un over 80 su 4 non ha avuto alcuna dose, mentre è… - RobertoBurioni : Consentire ai vaccinati di spendere in queste attività allevierebbe la tragedia economica in corso; ma ovviamente s… - LuigiF97101292 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 15.894.532 Di cui prime dosi: 11.240.1… - MedicalScitech : RT @paolacars: Il tasso di positività è stabile al 4% (ieri 4,1%) con 350.034 tamponi. Scende ancora la pressione sugli ospedali Il mio bo… - sulsitodisimone : RT @LiguriaOggi: Coronavirus – Ancora 13 decessi e 266 nuovi contagi in Liguria -