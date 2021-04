Advertising

CorriereCitta : Coronavirus a Nettuno, 267 positivi: i dati di oggi 21 aprile - ilClandestinoTW : A Nettuno sei nuovi casi di coronavirus, 11 le persone che sono guarite - zazoomblog : Coronavirus a Nettuno 291 positivi: i dati di oggi 20 aprile - #Coronavirus #Nettuno #positivi: - CorriereCitta : Coronavirus a Nettuno, 291 positivi: i dati di oggi 20 aprile - ilClandestinoTW : A Nettuno sette nuovi casi di Coronavirus e nove guarigioni, i positivi sono 296 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Sono sei i nuovi casi diregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche undici guarigioni. ...Nella giornata di oggi si sono registrati sei nuovi casi di. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare . Si registrano anche undici guarigioni. Gli attualmente positivi sono 291 di cui 18 ospedalizzati.Recupero infrasettimanale della 27a giornata di campionato di serie A alla Segafredo Arena tra Virtus Segafredo Bologna e De’ Longhi Treviso Basket, mercoledì 21 aprile, ...Vuole tornare a vincere la Virtus Segafredo che ha bisogno di chiudere bene il campionato per dimenticare la delusione maturata in EuroCup dopo la ...