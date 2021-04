Corona virus, morto 44enne di Casarano. Era cintura nera di karate Giovanni Sarcinella deceduto al "Vito Fazzi" di Lecce (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giovanni Sarcinella è morto in ospedale a Lecce due settimane dopo il contagio. Il 44enne di Casarano, che lascia moglie e un figlio, era un autotrasportatore ed un uomo di sport ad alti livelli. Era infatti cintura nera di karate. L'articolo Corona virus, morto 44enne di Casarano. Era cintura nera di karate <small class="subtitle">Giovanni Sarcinella deceduto al "Vito Fazzi" di Lecce</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021)in ospedale adue settimane dopo il contagio. Ildi, che lascia moglie e un figlio, era un autotrasportatore ed un uomo di sport ad alti livelli. Era infattidi. L'articolodi. Eradi al "" di proviene da Noi Notizie..

Advertising

pezzodicuoree : ho fatto un video sul corona virus, se volete passate a vederlo. vi lascio qui sotto il link:… - smaltoemascara : @mariannabrl Se non se ne va sto corona virus rischiamo di non avere concerti e vederli partire per il militare - FLampunio : @Dory06706872 @metaanto Strano ragionamento, xchè la mascherina protegge contro i corona virus ma nn contro il coro… - marialauraloi : RT @BarbaraRaval: Taranto,morto Luigi Russo. Somministrazione del vaccino il 3 marzo per il docente 56enne. Nelle settimane successive è ri… - CarmeloGiannon3 : @GrivittVittorio @MediasetTgcom24 esponenzialmente, ciò non è accaduto per via del fatto che il virus d'estate perd… -