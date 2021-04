Copyright | Cipolletta Confindustria Cultura Italia | ’soddisfazione per approvazione legge’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il via libera definitivo del Senato alla Legge di delegazione europea è un passo decisivo verso il recepimento indella direttiva: uno strumento essenziale per garantire la produzione e lo sviluppo dei contenutili online”. E’ il commento del presidente di, Innocenzo, in merito all’definitiva della legge di delegazione Europea 2019-2020 che, all’articolo 9, prevede l’attuazione della direttiva Ue 2019/790 a tutela del diritto d’autore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Piattaforme, risorsa o minaccia peril? " Senza contenuti non ci sarebbe l'industria ... ha dichiarato nel suo intervento Innocenzo, Presidente di Confindustria Cultura Italia (CCI)...Parteciperanno tra gli altri: Giacomo Lasorella, Paolo Marzano, Andrea Miccichè, Innocenzo, Federico Bagnoli Rossi e Francesco Rutelli. La Direttiva europea sulè un dispositivo ...Dopo due anni di iter parlamentare anche il nostro Paese avvia ufficialmente il recepimento della Direttiva Copyright. Via libera dal Senato.Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “Il via libera definitivo del Senato alla Legge di delegazione europea è un passo decisivo verso il recepimento in Italia ...