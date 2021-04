Coprifuoco, il governo non cambia linea: avanti fino al primo giugno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl governo non cambia linea sul Coprifuoco, misura molto dibattuta soprattutto negli ultimi giorni quando si è optato per una graduale riapertura del Paese. Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il Coprifuoco alle 22. È quanto si apprende da fonti di governo, dopo il Cdm di oggi. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un’ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o posticiparlo. Sempre dal primo giugno, invece, sì alla possibilità di pranzare o cenare nei ristoranti al chiuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlnonsul, misura molto dibattuta soprattutto negli ultimi giorni quando si è optato per una graduale riapertura del Paese. Sarà mantenuto almenoalilalle 22. È quanto si apprende da fonti di, dopo il Cdm di oggi. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un’ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o posticiparlo. Sempre dal, invece, sì alla possibilità di pranzare o cenare nei ristoranti al chiuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CarloCalenda : Non ho sufficienti elementi per capire se il #coprifuoco è giustificato o meno. Forse potremmo portare il confronto… - rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - fanpage : Niente #coprifuoco alle 23. Il Governo dice NO. - Gigino23000512 : RT @CarloCalenda: Non ho sufficienti elementi per capire se il #coprifuoco è giustificato o meno. Forse potremmo portare il confronto sui r… - tributeperry : Bellissimo come il governo è convinto che tutti rispetteremo il #coprifuoco fino a giugno/luglio -