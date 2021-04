Coprifuoco fino alle 22, fino a quando e cosa cambia con il nuovo decreto Covid: si potrà uscire la sera quest’estate? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 26 aprile è la data che tutti aspettano, almeno quelle Regioni/Province autonome che con i numeri possono ambire alla zona gialla. Da lunedì prossimo, infatti, dove si può e dove i parametri lo consentono riapriranno molte attività, da mesi piegate dalla crisi economica. I ristoranti potranno rialzare la saracinesca e lavorare sia a pranzo che a cena, ma solo con i tavoli all’aperto. Via libera anche agli spostamenti tra Regioni (con un pass tra territori di colore diverso), a cinema, musei, teatri e al rientro in classe di tutti gli studenti (anche in zona arancione). Ma se da una parte ci sono delle novità in questo decreto legge, dall’altra restano dei punti. Oltre a tutte le misure di sicurezza, resta il Coprifuoco fino alle 22. Leggi anche: quando cambia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 26 aprile è la data che tutti aspettano, almeno quelle Regioni/Province autonome che con i numeri possono ambire alla zona gialla. Da lunedì prossimo, infatti, dove si può e dove i parametri lo consentono riapriranno molte attività, da mesi piegate dalla crisi economica. I ristoranti potranno rialzare la saracinesca e lavorare sia a pranzo che a cena, ma solo con i tavoli all’aperto. Via libera anche agli spostamenti tra Regioni (con un pass tra territori di colore diverso), a cinema, musei, teatri e al rientro in classe di tutti gli studenti (anche in zona arancione). Ma se da una parte ci sono delle novità in questolegge, dall’altra restano dei punti. Oltre a tutte le misure di sicurezza, resta il22. Leggi anche:...

Advertising

borghi_claudio : @Zoth2021 @Marko_Morandi @Gilgamesh__Fate Ma guardi che l'ho scritto e detto mille volte. Poi però devi entrare in… - ElisaDospina : Il coprifuoco fino alle 22 doveva essere una misura provvisoria. Pare che sia nel nuovo decreto confermata. Ricordi… - FratellidItalia : ?? E se consideriamo anche il coprifuoco fino alle 22.00, questi provvedimenti sono una presa in giro ai ristoratori - malditalisyada : Ma quindi veramente c’è il coprifuoco fino alle 22 fino ad AGOSTO? - Rocco_italiano2 : RT @eterea_naive: Ma #Salvini che si batte per il #Coprifuoco fino alle #23, non è più ridicolo di chi ha imposto il coprifuoco stesso ? -