Coprifuoco fino al 31 luglio | protesta social | anche il CTS si sfila

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilalle 22.00 prolungatoal 31il CTS sie parla di decisione politica. (Marcelo Hernandez/Getty Images)Quella di mantenere ildopo le 22.00 sarebbe una decisione politica, che nulla avrebbe a che vedere con esigenze di natura sanitaria. Semmai ci fosse stato bisogno di una conferma, questa arriva in queste ore direttamente dal Comitato tecnico scientifico. Fonti interne, infatti, hanno riferito all’Agenzia Agi che “noi delnon abbiamo mai parlato”. POTREBBE INTERESSARTI–> Covid, verso il nuovo decreto: Patuanelli: “resta alle 22” Questa – sottolineano ancora – “è sempre stata una ...

...possibilità di arrivarealle 23 per le nostre città d'arte, di turismo, non fa la differenza, però dà un senso di vita della città che noi dobbiamo auspicare', ha aggiunto Giani. 'Il...Da parte del governo - ha ribadito - c'è la fiducia che il comportamento corretto delle persone ci porterà a passare gradualmente dalle 22, alle 23, alle 24a togliere del tutto il'. ...Il coprifuoco alle 22.00 prolungato fino al 31 luglio, protesta social: anche il CTS si sfila e parla di decisione politica.Il nuovo decreto Covid, valido dal 26 aprile al 31 luglio, è atteso al Consiglio dei ministri convocato, a quanto si apprende, alle 17 per l'esame del ...