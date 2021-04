Coprifuoco fino a estate inoltrata? Sembra proprio di sì… (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si discute sul Coprifuoco in seno al governo, ma l’esecutivo sembrerebbe essere ormai orientato verso la decisione di prorogare il divieto di uscire di casa, salvo esigenze, lavoro ed emergenze varie, non oltre le 22:00 di sera e fino al 31 luglio. Coprifuoco fino all’estate? Tutti i rumors (Foto IlMeteo.it)Di conseguenza, praticamente metà estate dovremo passarla al chiuso anche di sera, con buona pace di ristoratori, baristi e gestori delle discoteche e locali notturne, che spingono invece per riaprire il prima possibile. Le regioni, e la parte del governo di centrodestra, starebbero premendo affinchè si possa spostare almeno fino alle ore 23:00, un’ora in più, e a riguardo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ha spiegato a Radio Capital: “Sul ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si discute sulin seno al governo, ma l’esecutivo sembrerebbe essere ormai orientato verso la decisione di prorogare il divieto di uscire di casa, salvo esigenze, lavoro ed emergenze varie, non oltre le 22:00 di sera eal 31 luglio.all’? Tutti i rumors (Foto IlMeteo.it)Di conseguenza, praticamente metàdovremo passarla al chiuso anche di sera, con buona pace di ristoratori, baristi e gestori delle discoteche e locali notturne, che spingono invece per riaprire il prima possibile. Le regioni, e la parte del governo di centrodestra, starebbero premendo affinchè si possa spostare almenoalle ore 23:00, un’ora in più, e a riguardo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ha spiegato a Radio Capital: “Sul ...

