Coprifuoco alle 23, il governo si divide. La ministra Bonetti: 'Spero si faccia'. E il Cts si smarca: 'Decisione politica' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coprifuoco alle 22 o alle 23? Tra il governo e le Regioni è scontro, ma dall'esecutivo arriva la prima apertura: è quella della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, che a ...

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - AnnalisaChirico : Con i ristoranti aperti la sera non ha alcun senso il coprifuoco alle ore 22. Non ha fondamento scientifico ma solo… - SassoGsgsasso5 : @BerniniAM @forza_italia Io credo che mettere sullo stesso piano l'orario di chiusura dei bar e ristoranti con il c… - sippinonchl : RT @GildedJudy: Il mio problema non è tanto il coprifuoco alle 22. È la cazzo di campagna vaccinale che non decolla. Sono le terapie inten… -