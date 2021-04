Coprifuoco alle 23? Gelmini frena: “Procediamo gradualmente” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pressing di Lega e Regioni, il ministro per gli Affari regionali: «Volontà di allentare le misure, ma senza permettere al virus di ripartire» Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pressing di Lega e Regioni, il ministro per gli Affari regionali: «Volontà dintare le misure, ma senza permettere al virus di ripartire»

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - HuffPostItalia : Salvini in pressing sul Cdm, 'coprifuoco alle 23' - borghi_claudio : @Zoth2021 @Marko_Morandi @Gilgamesh__Fate Ma guardi che l'ho scritto e detto mille volte. Poi però devi entrare in… - BassoPatrizio : RT @FmMosca: Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo vivendo? - Limitazione della libertà. - Coprifuoco alle 22.00 - Invasione africana - Fall… - ffrrannn : RT @SHIBALOVERR: #coprifuoco infattibile già per gli anziani che stavano sempre al mare fino alle 22, figuriamoci per i giovani che sono st… -