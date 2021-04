Coprifuoco alle 22 | scontro in Cdm | la Lega si astiene Dal 1° giugno seduti anche nei ristoranti al chiuso

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - borghi_claudio : Ah... ma bene... allora c'è qualcuno che dice balle. Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati c… - GiovanniToti : O spostiamo il coprifuoco alle 23, oppure almeno consentiamo a chi è stato a cena fuori di tornare a casa anche dop… - Aridisteph : RT @dbric511: Con il coprifuoco alle 22 devi cominciare a leggere le recensioni su Tripadvisor dei ristoranti tipo alle 2 di pomeriggio. - afcAle_ssl : RT @martinoloiacono: Il coprifuoco alle 22 in piena estate è una misura punitiva. Una misura per rieducare. #NoCoprifuoco -

Astenuta, come anticipato, la Lega , che non ha votato il provvedimento: a far scoppiare la miccia la decisione del premier Mario Draghi di non spostare il23, ma di confermarlo...E mentre Zingaretti si era tirato fuori dal coro dicendosi d'accordo per mantenere il22, il governatore ligure Toti aveva lanciato l'idea: permettere a chi è stato fuori a cena di ...Non c'è pace per i ristoratori scontenti delle nuove regole per la zona gialla, in vigore dal 26 aprile. Apertura consentita solo all'aperto fino alle 22.Il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto nel pomeriggio. Previsto il ritorno delle zone gialle e bianche, per cui non sarà necessario un permesso per spostarsi ...