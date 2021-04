Copasir | Curreri | ‘c’è precedente caso Villari | presidenti Camera revochino componenti’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. Adnkronos) – Se l’attuale presidente del, Raffaele Volpi, non si dimetterà per far posto ad un esponente dell’opposizione, idi Senato e, Elisabetta Casellati e Roberto Fico,tutti i componenti del. E’ la proposta di Salvatore, professore di diritto costituzionale all’Università Kore di Enna, tra i firmatari della lettera-appello aidei due rami del Parlamento di costituzionalisti, giuristi, docenti di diritto e scienza della politica, intervenuto alla presentazione del documento in una conferenza nella sala Nassyria di Palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il costituzionalista: la presidenza delspetta a FdI La questione travalica l'ambito politico per finire sul banco dei costituzionalisti. "Dal punto di vista legislativo non c'è ......alla norma di legge" e che "la presidenza delva assegnata all'opposizione, in questo caso a Fdi". Una via di mezzo è individuata su Repubblica dal costituzionalista Salvatore. "Una ...revochino tutti i componenti del Copasir. E’ la proposta di Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale all’Università Kore di Enna, tra i firmatari della lettera-appello ai presidenti dei ...Tensioni sulla presidenza ora in mano alla Lega. Maggioranza divisa anche sulla Borsa Tecnicamente non è un problema del governo Draghi, perché risolvere l'ingarbugliata matassa del Copasir, il Comita ...