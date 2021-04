Copasir | costituzionalisti a Casellati e Fico | ' presidenza deve andare a opposizione' 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) - Altro precedente citato è quello dell'attuale legislatura, quando dopo il passaggio dal Governo Conte uno al Governo Conte due, il presidente del, Lorenzo Guerini, si dimise, sia perchè nominato ministro della Difesa, sia perchè espressione di un partito che nel frattempo era passato dall'alla maggioranza. "In una forma di governo parlamentare come quella italiana la dialettica democratica non si svolge tanto tra Governo e Parlamento, quanto, piuttosto, tra l'Esecutivo, con la sua maggioranza, e l'parlamentare. Per questa ragione, le leggi, i regolamenti parlamentari, le convenzioni e le prassi parlamentari prevedono spazi, ruoli e procedure finalizzate a garantire l', sino a delinearne un vero e proprio statuto costituzionale. Uno statuto ...