Copasir | Baldassarre | ‘si rischia discredito Parlamento’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – La questione della presidenza del“è un piccolo problema ma di grande importanza giuridica, politica e costituzionale”, anche “perchè manda un messaggio negativo alla pubblica opinione. Deve essere dato un messaggio di legalità”, altrimenti “se si dà l’impresione che i parlamentari possono fare qualsiasi cosa e non osservare la legge, ne deriva un messaggio negativo che gettasul Parlamento e sulla classe politica”. Lo ha affermato il presidente emerito della Corte costituzionale, Antonio, intervenendo alla presentazione della lettera appello di costituzionalisti, giuristi, docenti di diritto e scienza della politica ai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico, di cui è firmatario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... da Antonio Baldassarre ad Alfonso Celotto, Edoardo Frosini e tanti altri. Cosa c'è dietro le dimissioni di Vito dal Copasir: "Pronto un accordo tra Forza Italia e Meloni" 'La legge, i regolamenti e la prassi parlamentare richiedono che alla presidenza del Copasir sieda un rappresentante dell'opposizione, mentre dopo due mesi dall'insediamento del nuovo ... Tanto tuonò che piovvè. Già perché come anticipato nelle scorse settimane da TPI in merito alla vicenda Copasir si sarebbero mossi anche eminenti costituzionalisti. E così è stato, tanto che in data 2 ...