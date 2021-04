Convocati Torino per il Bologna: ancora out Sirigu. La lista completa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Davide Nicola ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna: ancora out Salvatore Sirigu, positivo al Covid Davide Nicola, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna: ancora out Salvatore Sirigu, risultato positivo al Covid dal ritorno dalla Nazionale. La lista completa. Portieri: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Davide Nicola ha diramato ladeiper la gara contro ilout Salvatore, positivo al Covid Davide Nicola, tecnico del, ha diramato ladeiper la gara contro ilout Salvatore, risultato positivo al Covid dal ritorno dalla Nazionale. La. Portieri: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoFanta : ? #TORINO: tra i convocati di mister Nicola assente #Sirigu, ancora positivo al #covid19. ?? - Toro_News : ??| CONVOCATI Il tecnico granata Davide #Nicola ne chiama 24 per #BolognaTorino. Ancora fuori #Sirigu - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ??Verso #BolognaTorino: i convocati di mister #Nicola per la sfida di questa sera - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Convocati #Torino per #BolognaTorino: tutti a disposizione, tranne Salvatore #Sirigu - calledope : RT @ToroGoal: ?? Convocati #Torino per #BolognaTorino: tutti a disposizione, tranne Salvatore #Sirigu -