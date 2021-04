Conversazioni sul futuro dell’abitare. Cantori: la funzione degli spazi (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Il via vai, il pranzo veloce in ufficio, i weekend fuori non ci hanno mai dato il tempo di vivere veramente lo spazio domestico e di capire, oltre l’estetica, le vere sensazioni di cui abbiamo bisogno stando a casa». Parola di Federica Cantori, Responsabile Marketing e Comunicazione di Cantori. Federica Cantori, Responsabile Marketing e Comunicazione di CantoriAl tempo della pandemia, invece? «La camera da letto e? diventata il nido del relax e della meditazione personale, mentre il living quello sociale familiare. Mai come in questo periodo, ogni spazio ha una sua funzione e va sfruttato per il benessere, inteso come comodita?, serenita? nel lavorare, giocare, fare sport». Cantori bed shangai, painting stones set, portofino poufSara? un ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Il via vai, il pranzo veloce in ufficio, i weekend fuori non ci hanno mai dato il tempo di vivere veramente loo domestico e di capire, oltre l’estetica, le vere sensazioni di cui abbiamo bisogno stando a casa». Parola di Federica, Responsabile Marketing e Comunicazione di. Federica, Responsabile Marketing e Comunicazione diAl tempo della pandemia, invece? «La camera da letto e? diventata il nido del relax e della meditazione personale, mentre il living quello sociale familiare. Mai come in questo periodo, ognio ha una suae va sfruttato per il benessere, inteso come comodita?, serenita? nel lavorare, giocare, fare sport».bed shangai, painting stones set, portofino poufSara? un ...

Advertising

AD_italia : Conversazioni sul futuro dell’abitare. Cantori: la funzione degli spazi - AD Italia - bornwithtiziano : vi vorrei fare leggere le conversazioni di oggi sul gruppo dell'università perché ho le lacrime dalle risate - IneedsyouOned : RT @mapvss: Non è vero che le donne sono complicate, è solo che assieme al sesso vogliamo anche le conversazioni profonde sul senso della v… - nonplvssed : comunque non so se sono solo io ma ultimamente mi stanno tutti abbastanza sul cazzo e poi in queste giornate un po'… - mapvss : Non è vero che le donne sono complicate, è solo che assieme al sesso vogliamo anche le conversazioni profonde sul s… -

Ultime Notizie dalla rete : Conversazioni sul Su Instagram ora possiamo bloccare qualcuno per sempre Instagram, nel post in cui spiega le nuove funzioni sul suo blog ufficiale, afferma di aver ...ha bisogno di essere ' istruito " con una lunga lista di termini da rintracciare nelle conversazioni per ...

Narcotraffico in Argentina: chiesta la condanna a 15 anni per l'ex consigliere Mauricio Gerónimo ... sin dall'inizio, su diversi fronti, per poi concentrarsi sul dipartimento Anta, nel sud di Salta, ... A questo proposito, ha segnalato alcune conversazioni nelle quali altri imputati, e perfino la ...

Silvia Resta, Il giornalista partigiano ANSA Nuova Europa Smart working e salute, come affrontarlo al meglio Negli ultimi mesi per molti l’argomento dello smart working è diventata la tematica principale di conversazioni e confronti. La tipologia ...

Apple annuncia la seconda stagione di Ted Lasso Oltre ai iMac M1, AirTag e tutte le novità dell'evento del 20 aprile, Apple annuncia la seconda stagione di Ted Lasso in arrivo su Apple TV+ ...

Instagram, nel post in cui spiega le nuove funzionisuo blog ufficiale, afferma di aver ...ha bisogno di essere ' istruito " con una lunga lista di termini da rintracciare nelleper ...... sin dall'inizio, su diversi fronti, per poi concentrarsidipartimento Anta, nel sud di Salta, ... A questo proposito, ha segnalato alcunenelle quali altri imputati, e perfino la ...Negli ultimi mesi per molti l’argomento dello smart working è diventata la tematica principale di conversazioni e confronti. La tipologia ...Oltre ai iMac M1, AirTag e tutte le novità dell'evento del 20 aprile, Apple annuncia la seconda stagione di Ted Lasso in arrivo su Apple TV+ ...