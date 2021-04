Consumi | Confimprese-EY | “Calo del 38 | 3% in primo trimestre 2021 Ristorazione -51 | 2%”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – In un’Italia ancora tutta rossa e arancione emerge un clima di grande volatilità, il retail ha ancora molti punti da recuperare rispetto al periodo pre-emergenza. L’indicatore dei-EY sul totale mercato degli ultimi 12 mesi sui 12 mesi 2020 indica una flessione di -41,9%, con laa -52,2%, abbigliamento e accessori a -42,3%, il non food a -22,8%. È quanto emerge dall’Osservatorio permanente-EY suidi mercato che, a un anno dallo scoppio della pandemia, ha analizzato i dati del totale annoanche sullo stesso periodo 2019 in modo da effettuare una comparazione sull’anno pre-Covid. Il– rileva il rapporto – è fermo a -38,3% rispetto al ...