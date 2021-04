Consulta: dal processo penale alla famiglia, le decisioni nel 2020 (2) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Punti fermi su famiglia e tutela dei minori: L’identità personale del figlio, secondo la Corte, non è correlata esclusivamente alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia: la sentenza n. 127 “salva” quindi la legittimazione a impugnare il riconoscimento del figlio, consapevolmente falso, purché il favor veritatis venga bilanciato con altri valori. Con la sentenza n. 230 viene invece lasciato al Legislatore il riconoscimento dell’omogenitorialità all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, anche per realizzare una migliore tutela dell’interesse del bambino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Punti fermi sue tutela dei minori: L’identità personale del figlio, secondo la Corte, non è correlata esclusivamenteverità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della: la sentenza n. 127 “salva” quindi la legittimazione a impugnare il riconoscimento del figlio, consapevolmente falso, purché il favor veritatis venga bilanciato con altri valori. Con la sentenza n. 230 viene invece lasciato al Legislatore il riconoscimento dell’omogenitorialità all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, anche per realizzare una migliore tutela dell’interesse del bambino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

