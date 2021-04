**Consulta: Coraggio, 'giovani e donne tra i più assidui frequentatori nostri social'** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "I giovani e le donne sono tra i più assidui frequentatori dei nostri canali social preziosi strumenti per veicolare informazioni sulla Costituzione e sull'attività della Corte in modo più moderno ed efficace". Lo dice il presidente della Consulta Giancarlo Coraggio intervenendo sull'apertura all'esterno declinata dalla Corte durante la pandemia attraverso l'uso dei podcast ed altri social. "L'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione messi a disposizione dalle moderne tecnologie - conclude - ha permesso un'apertura in altri tempi impensabile e debbo dire che il riscontro è stato estremamente positivo poiché i cittadini hanno dimostrato un reale e crescente interesse". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ie lesono tra i piùdeicanalipreziosi strumenti per veicolare informazioni sulla Costituzione e sull'attività della Corte in modo più moderno ed efficace". Lo dice il presidente della Consulta Giancarlointervenendo sull'apertura all'esterno declinata dalla Corte durante la pandemia attraverso l'uso dei podcast ed altri. "L'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione messi a disposizione dalle moderne tecnologie - conclude - ha permesso un'apertura in altri tempi impensabile e debbo dire che il riscontro è stato estremamente positivo poiché i cittadini hanno dimostrato un reale e crescente interesse".

Advertising

zazoomblog : Consulta: Coraggio riduzione pronunce inammissibilità nel 2020 è vittoria giustizia - #Consulta: #Coraggio… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Ecco il 'chi è' della Corte costituzionale in piena pandemia. Il presidente Coraggio: “La sfida della Consulta? Essere semp… - CorriereQ : Coraggio: in gran parte inevasi moniti Consulta a Parlamento - TV7Benevento : Consulta: Coraggio, 'riduzione pronunce inammissibilità nel 2020 è vittoria giustizia'... - TV7Benevento : Consulta: Coraggio, 'intervento doveroso su nuovi diritti, ma in punta di piedi'... -