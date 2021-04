‘Considerando’, il nuovo singolo di Max Gazzè: ecco il video (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – E’ uscito il nuovo singolo di Max Gazzè, ‘Considerando’, con la Magical Mystery Band, ossia Daniele Silvestri, Daniele Fiaschi, Duilio Galioto, Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini e Daniele “il mafio” Tortora. Prodotto da Francesco Barbaro, è accompagnato da un video alla cui riprese e montaggio hanno collaborato Giacomo Citro e Fabio Gabbianelli. Il clip è stato girato al Terminal 2 Studio di Roma. ‘Considerando’ è la traccia di apertura nonché il secondo brano estratto dall’album di inediti “La matematica dei rami”, pubblicato nelle scorse settimane da Virgin Records con distribuzione Universal Music. Ancora una volta, Gazzè ha fatto centro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – E’ uscito ildi Max, con la Magical Mystery Band, ossia Daniele Silvestri, Daniele Fiaschi, Duilio Galioto, Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini e Daniele “il mafio” Tortora. Prodotto da Francesco Barbaro, è accompagnato da unalla cui riprese e montaggio hanno collaborato Giacomo Citro e Fabio Gabbianelli. Il clip è stato girato al Terminal 2 Studio di Roma.è la traccia di apertura nonché il secondo brano estratto dall’album di inediti “La matematica dei rami”, pubblicato nelle scorse settimane da Virgin Records con distribuzione Universal Music. Ancora una volta,ha fatto centro. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Hji96673750 : @amiciditisane Canterà uno dei suoi inediti che già conosciamo perché non ne ha uno nuovo pronto, l’ha detto Maria.… - rockonitalia : MAX GAZZE’: guarda il nuovo video “Considerando”, un omaggio ai lavoratori del mondo dello spettacolo #maxgazzè… - natascia725 : @Guido34735937 @spighissimo È capo politico di un partito, che fino all’anno scorso aveva il mistero di grazia e gi… - MyBigYoongi : RT @GOT7_italia: Sentite una voce famigliare in sottofondo? Jackson canterà la colonna sonora del nuovo film della Marvel “Shang Chi” ?? È u… - tetraossessione : “ho finalmente deciso la lista dei pv” my ass. considerando: di nuovo l’idea di aggiungere yeonjun. -