(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - I, riuniti nel Salone d'Onore, - nell'ultima giornata di votazioni prima delin programma il 13 maggio - hanno eletto i loro rappresentanti per l'organo assembleare dell. Sono statiSalvatore Sanzo, Antonio Micillo ed Elisabetta Lancellotta.

Advertising

TV7Benevento : Coni: scelti i 3 delegati provinciali per il Consiglio nazionale elettivo... - ValeRossignoli : RT @Coninews: Nell’ultima giornata di votazioni prima del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio i Delegati Provinciali hanno eletto i… - federcronos : RT @Coninews: Nell’ultima giornata di votazioni prima del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio i Delegati Provinciali hanno eletto i… - Coninews : Nell’ultima giornata di votazioni prima del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio i Delegati Provinciali hanno… - zizionice : RT @Coninews: Staffettisti con #Tokyo2020 nel mirino. ???????????????????? Scelti i 30 azzurri che nel weekend del 1° e 2 maggio parteciperann… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni scelti

Il Tempo

L'Italia dell'atletica corre verso Tokyo 2020. Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali FIDAL Antonio La Torre ha comunicato i convocati azzurri per le World Relays in programma nel weekend del 1° ...... dalla Presidente del Quartiere 3 Serena Perini, dal Presidente delToscana Simone Cardullo e ...quest'ultimi dai fondatori principalmente per meglio distinguersi nelle sfide calcistiche ...Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - I Delegati Provinciali, riuniti nel Salone d'Onore, - nell'ultima giornata di votazioni prima del Consiglio Nazionale ...Sorbettiera, Dalla Corte, Cremagelato e Al Soler: sono i locali premiati dalla guida dl Gambero Rosso BELLUNO. Che il Bellunese fosse terra di gelatieri dalla lunga tradizione lo si sapeva da tempo, m ...