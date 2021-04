(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ice Agenzia, in collaborazione con l’Unione industriali di, organizza un percorso di formazione gratuito sugliper l’export, rivolto a micro piccole e medie imprese,, cooperative, consorzi e reti di imprese della Campania. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Export Sud II ed è finanziata con risorse del Ponic 2014-2020 Fesr Asse III.Il ciclo di seminari Digital Export Academy, svolto in modalità webinar, intende offrire un approfondimento sulle strategie di web marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati, l’ecommerce e la gestione della contrattualistica e dei pagamenti. Il percorso formativo prevede 8 incontri, a cadenza settimanale, con inizio il 16 giugno e conclusione l’8 luglio. Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar dalle 9.30 ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : Confindustria Napoli-Ice: Strumenti digitali al servizio dell'export, corsi online gratuiti per Pmi e startup -… - FulviaD : Ci siamo quasi... basta arricchire le multinazionali di vendita online aiutiamo la nostra economia a rialzarsi.… - sudistadoc : @ParticipioPart Ogni anno ci fa la vuallera alla pizzaiola sul Napoli, i conti e che deve vendere...poi è quella ch… - sgagio : Violenza sui luoghi di lavoro: Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Campania firmano accordo quadro - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Violenza sui luoghi di lavoro: Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Campania firmano accordo quadro -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Napoli

Il Denaro

...sul territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli ELITE Desk campani di. Per ... tutti con sede operativa in Campania, operano in maggioranza nelle province di(49% del ......sul territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli ELITE Desk campani di. Per ... tutti con sede operativa in Campania, operano in maggioranza nelle province di(49% del ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il via libera definitivo del Senato alla Legge di delegazione europea è un passo decisivo verso il recepimento in Italia della direttiva copyright: uno strumento essenzial ...Ice Agenzia, in collaborazione con l’Unione industriali di Napoli, organizza un percorso di formazione gratuito sugli strumenti digitali per l’export, rivolto a micro piccole e medie imprese, startup, ...