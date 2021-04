Confindustria Caserta | Bo Sezione Turismo | Subito linee guida per la riapertura dei musei

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Diamoil via libera ai convegni e agli eventi in cui tutti i partecipanti siano vaccinati. Sarebbe un primo e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato più di altri la crisi legata al Covid-19”. A dichiararlo è il Presidente delladi, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e deldiCampania. All’incontro erano presenti anche l’Assessore regionale al, Felice Casucci, la coordinatrice della Commissione, Lucia Scapolatiello, il Presidente delladell’Unione Industriali di Napoli, Giancarlo Carriero, il Presidente della ...

... Beniamino Schiavone - e con la Presidente Pignetti abbiamo fatto una panoramica sull'intero sistema produttivo della provincia diha confermato la volontà di collaborare con l'...A dichiararlo è il presidente della Sezione Turismo di, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e del Turismo di...“Diamo subito il via libera ai convegni e agli eventi in cui tutti i partecipanti siano vaccinati. Sarebbe un primo e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato ...A Beniamino Schiavone gli auguri di buon lavoro da parte della Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale Raffaela Pignetti che ha accolto il nuovo presidente di Confindustria Caserta ...