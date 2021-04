Confindustria Avellino | 30 hub vaccinali del mondo industriale irpino | 150 aziende coinvolte

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Continua l’impegno dinel coordinare l’organizzazione e la realizzazione di hubnellein considerazione della crescente disponibilità da parte degli imprenditori associati di aderire al Protocollo sottoscritto a livello nazionale. La grande adesione registrata conferma la sensibilità e l’attenzione delledella nostra Provincia che non hanno esitato a diventare “fabbriche di comunità” mettendo a disposizione i propri spazi, le proprie risorse economiche e strumentali, nonché la propria struttura organizzativa per essere pronti alla somministrazione dei vaccini ai propri dipendenti. In base ai dati raccolti dasono già 30 gli hubdel...

Advertising

ottopagine : Vaccini nelle aziende, convenzione Confindustria-Montevergine #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Avellino

Il Denaro

... Giancarlo Carriero, il Presidente della Sezione Turismo diSalerno Giovanni Puopolo e Massimo Miele in rappresentanza di. - continua sotto - "Al tavolo " ha ...... Giancarlo Carriero, il presidente della sezione Turismo diSalerno Giovanni Puopolo e Massimo Miele in rappresentanza di. 'Al tavolo - ha aggiunto Bo - abbiamo ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al centro dei c ...Continua l’impegno di Confindustria Avellino nel coordinare l’organizzazione e la realizzazione di hub vaccinali nelle aziende in considerazione della crescente disponibilità da parte degli imprendito ...