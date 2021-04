Conferenza stampa Gasperini: «Superlega? Ero un po’ sbarellato» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Le sue parole. Superlega – «All’inizio sono stato un po’ sbarellato, ma non è che questa cosa non è cascata nel nulla. Basta vedere le reazioni, ad esempio i giocatori del Liverpool o i tifosi del Chelsea. O alle parole di De Zerbi. Le reazioni sono state travolgenti, ma oggi c’è il campionato. La Roma ha preso una posizione molto dura. Per fortuna poi c’è il calcio giocato, per noi è affine alla nostra vita e alle nostre abitudini». CEFERIN – «Se devo dire la verità non avevo mai sentito parlare così tanto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Roma. Le sue parole Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Roma. Le sue parole.– «All’inizio sono stato un po’, ma non è che questa cosa non è cascata nel nulla. Basta vedere le reazioni, ad esempio i giocatori del Liverpool o i tifosi del Chelsea. O alle parole di De Zerbi. Le reazioni sono state travolgenti, ma oggi c’è il campionato. La Roma ha preso una posizione molto dura. Per fortuna poi c’è il calcio giocato, per noi è affine alla nostra vita e alle nostre abitudini». CEFERIN – «Se devo dire la verità non avevo mai sentito parlare così tanto ...

