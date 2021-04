Conferenza stampa Fonseca: «Superlega? Contrario, oroglioso della Roma» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Le sue parole. Superlega – «Come quasi tutti gli allenatori sono totalmente contro. Devo dire che in questo momento sono molto orgoglioso di far parte del calcio, che ha dimostrato che sono i tifosi a mandare avanti questo sport. Noi abbiamo dimostrato che giocatori, calciatori e tifosi sono importanti, sono orgoglioso di questa presa di posizione di tutti e della Roma». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paulo, tecnico, ha parlato alla vigiliagara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Pauloha parlato inalla vigiliagara contro l’Atalanta. Le sue parole.– «Come quasi tutti gli allenatori sono totalmente contro. Devo dire che in questo momento sono molto orgoglioso di far parte del calcio, che ha dimostrato che sono i tifosi a mandare avanti questo sport. Noi abbiamo dimostrato che giocatori, calciatori e tifosi sono importanti, sono orgoglioso di questa presa di posizione di tutti e». L'articolo proviene da Calcio News 24.

