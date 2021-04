Conferenza stampa Farris: «Napoli? Siamo disposti alla battaglia» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. GARA – «La gara di domani contro il Napoli rappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti». Napoli – «Non giudico io il cammino del Napoli, ci pensano i loro stessi numeri. La squadra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimiliano, vice di Simone Inzaghi, ha parlato invigilia della gara contro ilMassimiliano, vice allenatore della Lazio, ha parlato invigilia della gara contro il. GARA – «La gara di domani contro ilrappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti».– «Non giudico io il cammino del, ci pensano i loro stessi numeri. La squadra ...

