Concorsi Scuola, reclutamento nuovi insegnanti: parla il Ministro Bianchi

Novità in arrivo per quanto riguarda i Concorsi Scuola: nella giornata di ieri, lunedì 19 aprile, il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto durante un incontro organizzato dal senatore del PD Francesco Verducci, per parlare del precariato e del reclutamento di nuovi insegnanti.

Concorsi Scuola 2021: tutte le novità

"Il tema del precariato si è accumulato negli ultimi 8 anni e i problemi della Scuola non sono dovuti alla pandemia. Noi stiamo andando verso una Scuola nuova e non ci possiamo permettere di mettere gli insegnanti che già operano contro i giovani. Sia la Scuola il luogo in cui il Paese ritrova la sua unità. Non si può ...

