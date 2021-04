Con la denuncia telematica degli avanzi di produzione risparmiati 5 milioni di fogli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Procedura semplificata per la "denuncia" dei rifiuti prodotti dalle aziende. Il nuovo modello telematico permetterà di risparmiare 5 milioni di fogli di carta. Entro il 16 giugno le aziende devono ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Procedura semplificata per la "" dei rifiuti prodotti dalle aziende. Il nuovo modello telematico permetterà di risparmiare 5didi carta. Entro il 16 giugno le aziende devono ...

Advertising

LiaQuartapelle : Quanto detto da Grillo è lo specchio di una cultura profondamente sbagliata. 8 giorni, un mese o anni, non c’è un l… - valeriafedeli : Se sul video di #Grillo le dichiarazioni di alcuni esponenti del @Mov5Stelle indignano, il silenzio di… - Tg3web : Le critiche al video di Grillo, soprattutto alle sue frasi sulla ragazza, che ha presentato denuncia a distanza di… - RobertoBlumett1 : @AzzurraBarbuto Ma un'altra raccomandazione se siete in casa con amici abbassate bene le tapparelle perché se c'è i… - Prudenza_Le_Mat : RT @fracchio_2: @ppdalmon Se non esistono, e nessun partito politico presente in parlamento denuncia questo fatto, allora abbiamo la certez… -