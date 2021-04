Con il decreto covid tornano le zone gialle | le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovosulle riaperture. Tra le principali, dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta dirosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2. In particolare, per quanto riguarda i certificati verdi, lo può avere chi ha completato il ciclo di vaccinazione (dura sei mesi dal termine del ciclo prescritto); chi si è ammalato died è guarito (dura sei mesi dal certificato di guarigione); chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (dura 48 ore dalla data del test). Per la scuola, dal 26 ...